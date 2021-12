Apesar dos desafios impostos pela pandemia em 2021, as obras do Governo do Estado em infraestrutura se intensificaram ao longo do ano. Para dar assertividade nas demandas prioritárias para os municípios, o governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Infraestrutura Eduardo Riedel percorrem de norte a sul do Estado e em reunião com os líderes políticos realizaram uma nova edição do Governo Presente ao longo deste ano.

O resultado foi a intensificação de obras estruturantes, como por exemplo as obras do quadrilátero central de Reinaldo Azambuja e Eduardo Riedel viajaram por todo Estado e ouviram as demandas da população

Dourados, uma demanda antiga da população local, prevista em R$ 24 milhões.

“O Governo do Estado prioriza obras estruturantes que mudam, de efeito imediato, a vida da população, como é o caso do quadrilátero central de Dourados, com um formato de trabalho onde se destaca o planejamento. São iniciativas complexas como esta que vão trazer o bem-estar ao povo douradense”, ressalta o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel.

Outra importante iniciativa é a união dos pantanais, uma extensão de 54 quilômetros que dá acesso à ponte que interliga a Nhecolândia e o Paiaguás, que vai mudar a realidade do pantanal corumbaense.

Quem passa pela MS-162, uma importante via de escoamento de produção pode ver que as obras de restauração estão a pleno vapor. São quase 85 quilômetros de restauração da rodovia que é um dos importantes corredores de escoamento da produção agrícola em Mato Grosso do Sul. A obra está dividida em dois lotes: nos primeiros 40,5 quilômetros da estrada estão sendo investidos R$ 28.725.140,00 e nos 44,3 quilômetros restantes, R$ 30.668.073,96.

Destaca-se ainda as obras que estão sendo realizadas no Parque dos Poderes. Com mais da metade dos serviços executados, a revitalização do Parque dos Poderes segue em ritmo acelerado para que seja entregue à população. São R$ 18,9 milhões de investimento do Governo do Estado em um dos principais pontos turísticos de Campo Grande, que nunca havia ganhado uma reforma completa desde a sua criação, em 1982.

“Os detalhes dessa obra melhoram o desempenho da atividade física, proporciona mais segurança às famílias, para que o Parque dos Poderes continue recebendo cada vez mais cidadãos campo-grandenses e turistas”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja.

Prevenção à fauna e transparência

Duas grandes iniciativas foram destaques, na Secretaria de Infraestrutura, em 2021. Uma delas é o andamento das obras do Aquário do Pantanal, retomada em 2019 e com previsão de entrega para março de 2022.

Com aproximadamente 19 mil m² de área construída, o Aquário contará com 33 tanques, sendo 23 internos e 8 externos, além de 1 tanque de abastecimento e 1 tanque de descarte de efluentes, totalizando um volume de 5 milhões de litros de água.

Para dar transparência ao andamento das obras, Eduardo Riedel lançou, em setembro deste ano, o site Aquário Transparente. Com a nova ferramenta, é possível acompanhar o cronograma de finalização das obras do espaço que servirá de ponto turístico e centro de pesquisa da ictiofauna pantaneira. Além disso, a imprensa poderá se cadastrar para realização de divulgação oficial das obras.

Além disso, o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, deu uma nova cara ao programa Estrada Viva, iniciativa da Seinfra e da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), e que conta agora com o apoio das ONG’s (Organizações Não Governamentais).

A intenção do Governo do Estado é ampliar o projeto para novas rodovias. Por isso, um manual com orientações técnicas para proteger animais silvestres de atropelamentos foi elaborado em parceria com com Organizações Não-Governamentais (ONGs) ambientais para que novas obras viárias no Estado tenham dispositivos de segurança para os bichos.

Ou seja, estradas e rodovias a serem pavimentadas no Estado terão que ter em seus projetos executivos ferramentas que permitam a redução de atropelamentos de animais.

Para o secretário Eduardo Riedel, além de preservar a biodiversidade, a iniciativa salva a vida de viajantes. “Nossa expertise é construir estradas, com toda engenharia que uma rodovia requer. Agora, inserir nesses projetos sistemas mitigadoras de acidentes é extremamente inovador. No mundo, estradas de países mais desenvolvidos que já têm esses sistemas dão efeitos reais na preservação”, destacou.

Mais ação para 2022

Eduardo Riedel destaca que, para 2022, as obras estruturantes serão intensificadas e as entregas realizadas. “Temos o desafio de entregar as iniciativas planejadas no Governo Presente e Municipalista e é isso que iremos fazer de norte a sul do Estado. É mais do que asfalto, é mudança, qualidade de vida e, também, gerar oportunidades a nossa população”.

“No final das contas a gente trabalha para entregar, estradas, mais hospitais, novos corredores para facilitar o escoamento da produção, infraestrutura nos municípios, mas nada substitui o ensino para mudar o patamar da cidadania e dar mais oportunidade aos nossos estudantes. A educação é mais do que uma política pública, é o nosso caminho, é a nossa porta para o verdadeiro crescimento que é quando cresce todo mundo junto. A pandemia aprofundou as desigualdades, mas a educação pode reverter isso, porque oferece oportunidades para todos”, frisou Eduardo Riedel.