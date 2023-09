Transplante não tem resultado e tatuador atingido por soda cáustica perde o olho

Mesmo após realizar transplante de córnea, o tatuador Leandro Coelho Marques, de 30 anos, perdeu o olho direito. A expectativa de amigos e pessoas que acompanharam o caso, era que ele conseguisse a recuperação, o que infelizmente não veio a acontecer.

Leandro foi vítima do ciúme da ex-companheira, que na noite do dia 22 de fevereiro jogou solda cáustica em seu rosto e desde então, ele vinha lutando para tentar recuperar a visão. O tatuador agora aguarda pela colocação de uma prótese.

Ao conversar com a reportagem sobre a situação, Leandro esclareceu que no início do tratamento de recuperação, muitas pessoas pensaram que depois do transplante ele estava enxergando, sendo que, na verdade não estava vendo nada.

“Desde o começo quando fiz o transplante, deixei claro que o procedimento era para manter o olho, não era que eu estava vendo, até os médicos mencionaram isso. Passaram um negócio totalmente ao contrário. Quando fui pegar um inquérito, até o pessoal da delegacia pensou que eu estava enxergando, até me parabenizaram, aí falei que não, que foi ao contrário, acabei de perder o lado do meu olho aqui, não estou vendo completamente nada”, explicou o tatuador.

Leandro conta que após a notícia que ele havia voltado a enxergar depois do transplante o prejudicou muito, pois na época ele estava precisando de ajuda e por acreditarem na informação veiculada, as pessoas deixaram de ajudar.

“Estava precisando de ajuda até um tempo, até porque eu não fui encostado. Sei que fica chato a gente ficar a todo momento pedindo ajuda, mas aí já ninguém me ajudou, justamente, porque as pessoas achavam que eu estava vendo. As pessoas pensavam que eu já estava em condições, de trabalhar com as próprias mãos”, disse.

O caso

Ex-namorada de Leandro, jogou soda cáustica no rosto do tatuador na noite do dia 22 de fevereiro, na Rua Cajazeiras, no bairro Aero Rancho em Campo Grande.

Policiais do Batalhão do bairro Guanandi foram acionados para atender a vítima atingida na região dos olhos.

Segundo a ocorrência, a vítima saiu da academia e chegava em casa quando encontrou a ex com quem terminou há quatro meses. A mulher se aproximou e jogou um litro de soda no rapaz.

O homem tentou sair com a moto, mas logo perdeu a visão e pediu ajuda em uma residência. O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma viatura da Ursa encaminhou o rapaz para a Santa Casa.