Transporte coletivo funcionará com horário reduzido até o fim de julho

Recursos serão usados em ações de multivacinação de crianças e adolescentes devido à queda na cobertura vacinal

O Ministério da Saúde vai destinar pouco mais de R$ 2,6 milhões a Mato Grosso do Sul para incentivar as ações de multivacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos.

O recurso faz parte das ações de microplanejamento, voltado para a realização de diagnóstico e ações locais para ampliar a vacinação.

A medida foi anunciada pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, nessa segunda-feira (17). Em todo o Brasil, serão destinados R$ 151 milhões a estados e municípios.

A transferência dos recursos vai acontecer em duas etapas: a primeira, com 60% do valor total e a segunda após o fechamento das ações de microplanejamento.

Do total, R$ 241.395,77 serão destinados ao Estado e R$ 2,4 milhões para os municípios. Campo Grande é a cidade que mais terá recurso, no valor de R$ 430,8 mil.

Todos os 79 municípios do Estado receberão o repasse, que será distribuído da seguinte forma:

Cidade Valor em R$

Água Clara 30.745,06

Alcinópolis 11.632,63

Amambai 45.752,74

Anastácio 23.169,13

Anaurilândia 14.194,79

Angélica 10.316,34

Antônio João 13.168,88

Aparecida do Taboado 19.830,23

Aquidauana 74.823,05

Aral Moreira 15.004,63

Bandeirantes 10.494,40

Bataguassu 18.353,41

Batayporã 11.949,22

Bela Vista 27.354,28

Bodoquena 11.165,84

Bonito 26.290,55

Brasilândia 20.680,83

Caarapó 24.532,72

Camapuã 21.022,70

Campo Grande 430.875,23

Caracol 10.266,23

Cassilândia 16.110,85

Chapadão do Sul 20.205,69

Corguinho 9.012,03

Coronel Sapucaia 18.223,09

Corumbá 232.288,84

Costa Rica 19.351,54

Coxim 31.495,32

Deodápolis 8.674,06

Dois Irmãos do Buriti 12.584,84

Douradina 3.635,26

Dourados 120.025,35

Eldorado 10.313,96

Fátima do Sul 8.398,59

Figueirão 12.325,57

Glória de Dourados 5.766,24

Guia Lopes da Laguna 8.389,76

Iguatemi 15.768,56

Inocência 20.900,11

Itaporã 18.169,76

Itaquiraí 18.571,34

Ivinhema 15.756,85

Japorã 13.191,86

Jaraguari 9.248,75

Jardim 21.345,42

Jateí 6.932,87

Juti 7.808,00

Ladário 16.200,18

Laguna Carapã 9.140,34

Maracaju 38.003,98

Miranda 32.127,07

Mundo Novo 13.470,22

Naviraí 33.890,64

Nioaque 16.962,72

Nova Alvorada do Sul 23.424,72

Nova Andradina 42.752,94

Novo Horizonte do Sul 3.649,22

Paraíso das Águas 26.856,03

Paranaíba 30.716,06

Paranhos 23.258,85

Pedro Gomes 11.288,75

Ponta Porã 78.279,07

Porto Murtinho 58.198,46

Ribas do Rio Pardo 54.690,61

Rio Brilhante 28.182,96

Rio Negro 8.093,08

Rio Verde de Mato Grosso 30.037,61

Rochedo 6.391,48

Santa Rita do Pardo 19.778,80

São Gabriel do Oeste 21.973,18

Selvíria 10.560,57

Sete Quedas 10.179,74

Sidrolândia 58.030,41

Sonora 22.863,83

Tacuru 24.041,60

Taquarussu 4.795,79

Terenos 16.644,06

Três Lagoas 80.515,62

Vicentina 2.841,67



Ações

A ação é considerada um diferencial para a retomada das altas coberturas vacinais, assim como o planejamento na ponta e a concentração de esforços nos locais onde as taxas de imunização estão mais baixas.

No microplanejamento, o Ministério da Saúde trabalha com estados e municípios para melhorar o planejamento das ações de vacinação.

Equipes da Pasta vão aos estados para participar das ações deste método, como a análise da situação dos dados (características geográficas, socioeconômicas e demográficas locais), definição de estratégias de vacinação (intra e extramuro), seguimento e monitoramento das ações e avaliação de todo o processo da vacinação para o alcance das metas.

A ideia é que o município se organize e se planeje considerando a sua realidade local.

Neste sentido, a estratégia de imunização será adaptada conforme a população, a estrutura de saúde, a realidade socioeconômica e geográfica.

Entre as estratégias que podem ser adotadas através do microplanejamento pelos municípios, estão a vacinação nas escolas, a busca ativa de não vacinados, vacinação em qualquer contato com serviço de saúde, vacinação extramuros, checagem da caderneta de vacinação e intensificação da vacinação em áreas indígenas.

A multivacinação busca conter doenças já eliminadas no Brasil, diante da queda das coberturas vacinais registrada nos últimos anos.

O alerta é ainda maior pelo risco de reintrodução da poliomielite, doença que foi notificada em março deste ano no Peru, em região de fronteira.

O Movimento Nacional pela Vacinação, lançado em fevereiro pela nova gestão do Governo Federal, tem o objetivo de retomar as altas coberturas vacinais do Brasil.

Com a mensagem “Vacina é vida. Vacina é para todos”, a mobilização inclui vacinação contra a Covid-19 e outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação em várias etapas.

* Com Agência Brasil