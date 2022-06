Campo Grande amanheceu nesta terça-feira (21) sem transporte coletivo. A greve não foi anunciada antecipadamente e muitos usuários foram pegos de surpresa. A decisão da paralização foi tomada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo. Segundo o Presidente Demétrio Freitas, “a greve vai durar por tempo indeterminado”. Segundo ele os veículos não saem das garagens, mesmo se houver o pagamento ainda hoje. “Independente se pagar hoje, conforme os motoristas estão chegando, vão sendo dispensados”.

A decisão de greve foi tomada após o Consórcio Guaicurus encaminhar um ofício aos trabalhadores anunciando que a situação financeira do grupo é “bastante grave” e não haveria condições de quitar compromissos “inadiáveis”, como pagamento de funcionários e fornecedores. Segundo o advogado do consórcio não foi realizado nesta segunda-feira o repasse do vale referente a 40% dos salários dos trabalhadores. Alguns usuários relataram que terminais estão fechados. De acordo com os motoristas, não há previsão de volta.