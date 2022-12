Travesti é esfaqueado na manhã desta quinta-feira (15) no Trevo Imbirussu em Campo Grande. Testemunhas contaram que ela estava no canteiro, acompanhada de um homem. Quando o suspeito teria desferido diversos golpes na transexual, que atravessou a rua e caiu na calçada. A facada atingiu a região da costela, no lado esquerdo do tórax sendo socorrido em estado gravíssimo pelo bombeiros a Santa Casa. O caso segue em investigação.