A travesti que foi detida em flagrante na tarde de quarta-feira (16) após esfaquear o namorado de 28 anos passou por audiência de custódia nesta manhã de quinta-feira (16) e foi lhe concedido a liberdade provisória com medidas cautelares. Na decisão do juiz Alexandre Antunes da Silva foi concedido a liberdade provisória para a presa, cumprindo medidas cautelares. Ela deverá manter o telefone atualizado para receber as intimações. Além disso, deve comprovar um endereço e ocupação. Na audiência foi expedido o alvará de soltura.

O namorado vítima do esfaqueamento deu entrada na Santa Casa às 14:07hs de quarta-feira (15). Ele foi submetido a uma cirurgia devido a gravidade do ferimento no abdômen. Ele está consciente, orientado e estável, e internado para recuperação.