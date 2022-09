O TRE indeferiu o registro de candidatura de Magno de Souza (PCO) pela condenação por furto de bicicleta. Serão agora 7 concorrentes a disputa ao Governo de MS. Magno o único candidato indígena foi condenado em 2013 pela 1ª Vara Criminal de Dourados por furtar uma bike em 2012 avaliada em R$ 500.

A pena pelo furto foi de um ano de reclusão convertido na prestação pecuniária. Contudo o candidato do PCO não cumpriu a pena determinada pela Justiça e acabou tendo a pena privativa de liberdade restabelecida pela Vara de Execução Penal de Dourados. Em 20 de junho de 2016, ele teve o mandado de prisão expedido com validade de 16 anos. De acordo com esta sentença o procurador regional eleitoral Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves pediu liminar para que o candidato não tivesse acesso aos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral. Essa solicitação inicial foi negada.

Contudo, ao analisar o registro de candidatura, o TRE indeferiu o pedido. Segundo o relator, juiz Julizar Barbosa Trindade, foi verificada a prescrição da pretensão executória em 10 de julho de 2019, quando o juízo da 3ª Vara Criminal de Dourados decretou a extinção da punibilidade.