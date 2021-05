Na manhã desta segunda-feira (24), o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) recebeu uma equipe de especialistas do Laboratório de Inovações do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) para desenvolvimento e instruir técnicos e analistas do TRE-MS na implantação da ferramenta de gestão Business Intelligence (B.I.).

Na acolhida à equipe goiana, o Juiz-Auxiliar da Presidência do TRE-MS, Dr. Fernando Chemin Cury, agradeceu ao Des. Leandro Crispim, presidente do TRE-GO, por autorizar o deslocamento dos servidores e por ceder ao TRE-MS a expertise goiana na implementação das ferramentas e no treinamento dos servidores. O magistrado destacou ainda que a implantação dos painéis “possibilitará a visualização de dados como produtividade, litigiosidade, tempo de tramitação de processos administrativos em cada unidade, dentre outros, em formato de compreensão mais fácil em comparação às atuais ferramentas utilizadas neste Tribunal, além de permitir a disposição das informações de forma personalizada e interativa, combinando gráficos e relatórios em uma única tela.”

Os painéis contarão com o uso da ferramenta para o gerenciamento de dados envolvendo estatísticas processuais, gestão de documentos no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), dentre outros. Além disso, a ferramenta disponibiliza, em apenas um clique, todas as informações necessárias para o gerenciamento do Tribunal, através de painéis customizáveis em níveis estratégicos, táticos e operacionais. Como os dados se referem a cada estado, seu cruzamento confere personalidade para cada realidade.

Para José Carlos da Silva, Coordenador de Planejamento Estratégico, Governança e Gestão do TRE-GO, líder da equipe goiana, a disruptura dos padrões antigos na obtenção de dados utilizados na gestão para a incursão no novo modelo, significa elevar o grau de excelência dos serviços prestados por este Regional.

Os trabalhos de implantação em Mato Grosso do Sul seguem até o dia 2 de junho.

O que é Business Intelligence?

É o processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem suporte a gestão de negócios. É um conjunto de técnicas e ferramentas para auxiliar na transformação de dados brutos em informações significativas e úteis para a análise de gestão. Ela permite o acompanhamento e o monitoramento de informações orçamentárias, administrativas e estratégicas. Com poucos cliques, a ferramenta disponibiliza todo o conteúdo necessário para o gerenciamento de dados, por meio de painéis customizáveis em níveis estratégicos, táticos e operacionais.

Em 2020, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu, por meio da Resolução nº 333/2020, que os tribunais devem destacar dados estatísticos em seus portais por meio da ferramenta B.I. A ideia é, por exemplo, facilitar o acesso às informações consolidadas pelos órgãos do Poder Judiciário para a tomada de decisões com base em dados atuais, confiáveis e disponíveis em um mesmo espaço, além de conferir ainda mais transparência aos seus atos. Até o momento, a equipe do TRE-GO já desenvolveu os painéis no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e nos TREs de Goiás, Bahia, Mato Grosso, Piauí e Roraima.