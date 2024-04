TRE-MS fará atendimento exclusivo para PcD, TEA e Jovem Eleitor

Visando garantir maior comodidade, acessibilidade e inclusão, a Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul realizará atendimento presencial exclusivo para Pessoas com Deficiência (PcD) ou mobilidade reduzida, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e também para jovens que ainda não têm título de eleitor. A ação acontecerá na próxima quarta-feira (10) no CIJUS (Centro Integrado de Justiça), localizado na Rua 7 de setembro, 174, no Centro de Campo Grande.

Para as Pessoas com Deficiência, com mobilidade reduzida, ou com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o atendimento será realizado das 8 às 12h. Já para os jovens que ainda não têm título de eleitor, das 12 às 18h. Vale destacar que para quem tem 15 anos, já é possível emitir a primeira via do documento, podendo votar somente ao completar 16 anos.

Não será necessário agendamento prévio, bastando ao eleitor levar consigo apenas um documento pessoal com foto e um comprovante de residência.

É importante lembrar que o dia 8 de maio é a data-limite para regularização da situação eleitoral em 2024.