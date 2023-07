TRE-MS promove evento de Segurança da Informação nos dias 26 e 27

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) realiza, nos dias 26 e 27 de julho, um evento técnico sobre Segurança da Informação, que contará com palestras e painéis ministrados por especialistas de diversas áreas da Tecnologia da Informação. O objetivo da ação é promover a atualização e o aprimoramento do conhecimento dos profissionais envolvidos na área de segurança da informação. Para se inscrever, clique aqui.

Conforme a programação, os temas a serem abordados versam sobre a segurança de dados, a infraestrutura de TI, o desenvolvimento de sistemas e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A participação é aberta a profissionais de diversas áreas que tenham interesse em adquirir conhecimentos sobre segurança da informação e as temáticas relacionadas.

A ação conta com o apoio do Tribunal de Justiça (TJ-MS), do Ministério Público Estadual (MPE-MS) e do Tribunal Regional do Trabalho (TRT24). Participarão do evento a Superintendência de Gestão da Informação (SGI), Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (AGETEC), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), Tribunal de Contas do Estado, Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), além de outros órgãos da Justiça Eleitoral.