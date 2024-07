TRE-MS promove reunião com órgãos partidários estaduais

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), por meio de sua Secretaria Judiciária (SJ), realizou, na última sexta-feira (12), reunião com órgãos partidários estaduais para discutir temas relacionados ao registro de candidaturas e a prestação de contas para as Eleições Municipais de 2024.

Durante o evento foram abordados pontos relevantes relacionados aos procedimentos técnicos e operacionais que partidos e candidatos deverão seguir para o registro adequado de suas candidaturas, além da prestação de contas, com destaque para a observância das exigências legais e a transparência financeira durante o período eleitoral.

O TRE-MS reforçou seu compromisso com a segurança do processo eleitoral e a integridade do resultado das eleições, e continua à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e fornecer o suporte necessário.