TRE-MS realiza reuniões sobre horário eleitoral gratuito nos dias 19 e 21

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) realiza, nos dias 19 e 21 de agosto, uma reunião preliminar e audiência pública, respectivamente, para elaboração do plano de mídia e distribuição dos horários eleitorais para as Eleições 2024. Durante a audiência, que terá lugar no plenário do TRE-MS, será realizado, ainda, o sorteio da ordem de veiculação da propaganda de cada agremiação.

Conforme dispõe o Edital 37/2023, os representantes de emissoras de rádio, televisão, partidos políticos e coligações, além da Associação de Emissoras de Radiodifusão de Mato Grosso do Sul (AERMS), estão convocados para os respectivos encontros.

No dia 19, a reunião terá início às 13h para os representantes de rádio e da AERMS. Já para os representantes das emissoras de televisão, às 13h40. A audiência pública do dia 21 será realizada às 13h.