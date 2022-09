Diante da relevância social em prover acessibilidade às pessoas cegas e de baixa visão, bem como aproximá-las da Justiça Eleitoral o TRE-MS, por meio de seu Núcleo de Acessibilidade Institucional realizou um treinamento com deficientes visuais no Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas (ISMAC).

O evento contou com o apoio da Escola Judiciária Eleitoral de Mato Grosso do Sul (EJ-MS), visando oportunizar aos eleitores deficientes visuais contato tátil com o novo modelo da urna eletrônica, especialmente no que tange à disposição do teclado, a fim de que não haja dificuldades no exercício do voto no dia da eleição. Na ocasião houve simulação de voto com lista de candidatos fictícios em braile.