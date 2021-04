O TRE-MS se prepara para julgar a cassação de Marcos Tabosa eleito em 2020 para a Câmara de Campo Grande (MS). O autor da ação Roberto Mateus Oliveira Galvão é seu primeiro suplente, portanto, colega de partido. Roberto ingressou com o pedido em dezembro passado. Ele sustenta que Tabosa que na época do registro de candidatura era presidente do Sisem (Sindicato dos Servidores Municipais de Campo Grande) não teria se desincompatibilizado do cargo de dirigente sindical no prazo de quatro meses antes das eleições, como prevê a Lei Complementar 64/1990, a Lei das Inelegibilidades.

Tabosa portando sustenta em sua defesa nas mudanças impostas pela reforma trabalhista, sancionada em 2017, que pôs fim ao imposto sindical até então compulsório. Portando o Sisem não se se enquadraria entre as entidades de classe mantidas por contribuições impostas pelo Poder Público. Pois uma vez que o imposto sindical passou a ser pago somente com autorização do sindicalizado. O vereador alegou que apesar do argumento todas as medidas foram tomadas para a desincompatibilização. Ele ainda pediu a anulação das supostas provas apresentadas por Roberto Mateus.

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou contrário à cassação do diploma de Marcos Tabosa. De acordo com o órgão uma eventual inelegibilidade só se justificaria “se comprovado que o sindicato recebeu contribuições impostas pelo Poder Público ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social, o que não ocorreu no caso concreto”.

TRE-MS

O processo corre no TRE-MS. A ação está sobre a relatoria do juiz Juliano Tannus, que, em despacho publicado na segunda-feira (26), deu prazo de três dias para o autor da ação de manifestar sobre novos documentos anexados ao processo por Marcos Tabosa. Após o prazo o magistrado deverá proferir sua decisão.