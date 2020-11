O julgamento começou ontem (11) e terminou hoje (12) no pleno do TRE-MS, e o placar de 5 a 1 foi favorável a derrubada da candidatura de Sérgio Harfouche, pelo Avante, à Prefeitura Municipal de Campo Grande. A decisão judicial, a mesma da 1ª instancia, tem como base fato dele não ter se exonerado no cargo no Ministério Público, apenas pedido licença. As ações pedindo o indeferimento da candidatura foram movidas pela coligação de Marquinhos Trad (PSD) e pelo Partido Progressista.

A defesa feita pelo advogado Vinícius Monteiro Paiva, relatou que Harfouche teve o aval da Justiça para participar do pleito em 2018, concorrendo ao Senado. A defesa ainda argumentou que o candidato entrou no Ministério Público em 1992, quando era permitido os membros da instituição participar de eleições. Ao mesmo tempo, o Ministério Público, que também ficou ao lado de Harfouche, destacou que a decisão de 2018 que permitiu sua participação no pleito abriu “precedente” no Tribunal do Estado, sendo importante manter a decisão agora, até porque não houve mudança na legislação neste período.

Mas o relator do processo, o juiz Juliano Tannus, ponderou que a jurisprudência sobre este caso mostra que a aplicação da emenda 45, que proíbe a participação de membros do MP na eleição, deve ser efetiva, sendo necessário ao candidato se exonerar do cargo e não apenas pedir licença.

O único voto favorável ao candidato do partido avante foi da juíza Monique Marchiori Leite. Ela havia pedido vistas ao processo, e hoje deu voto a favor de Harfouche, dizendo que não há “certeza jurídica” da proibição da sua participação no pleito. Ainda declarou que o Tribunal deveria manter sua jurisprudência anterior, de 2018.

O candidato vai recorrer da decisão no TSE. “O nome já está nas urnas. É importante informar que poderei ser votado e os votos serão válidos”, disse Harfouche, por meio de nota oficial. O candidato a vice-prefeito na chapa é o vereador André Salineiro.