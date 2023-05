Treinadores de Flamengo e Corinthians apontam erros em clássicos perdidos

Para Jorge Sampaoli, do Flamengo, faltou organização. Já Danilo Andrade, interino do Corinthians, o time pecou em “detalhes”. Estas são avaliações dos treinadores para justificar as derrotas nos clássicos pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo perdeu, no Maracanã, para o Botafogo por 2×3 e viu o adversário assumir o primeiro lugar da tabela diante da torcida rubro-negra. No Allianz Parque, o Corinthians não segurou o Palmeiras e foi derrotado por 2×1. O timão se afundou na tabela e está na 16º posição, uma antes da zona de rebaixamento.

O Flamengo e a organização

Jorge Sampaoli afirmou que faltou organização ao time. Léo Pereira marcou duas vezes para o Mengão, porém o dia era de Tiquinho Soares, do Botafogo. Rafael foi expulso e, jogando com dez, o Flamengo não resistiu. Ele avalia que o time está preocupado em marcar gols, mas perdeu concentração durante a partida.

Time tem que ser mais organizado. Jorge Sampaoli, técnico do Flamengo.

Sampaoli mexeu, não gostou do que viu e sentiu o time na defensiva.

O Corinthians e o detalhe

Danilo Andrade tem certeza que o resultado mais justo seria, no mínimo, o empate.

Acho que merecíamos o empate Danilo Andrade, técnico interino do Corinthians

Ele apontou que “bola parada define jogo” e viu um adversário bem entrosado. Explicou também que preferiu preservar o lateral Fagner no Dérbi para ficar “fresco pra terça”, no jogo da Libertadores.

Próximas

O Corinthians joga em casa, pela Libertadores, contra o Independiente del Valle, nesta terça(2), às 21h. O Flamengo entra em campo contra o Racing, na Argentina, nesta quinta(4), às 19h pela mesma competição.