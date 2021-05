Mato Grosso do Sul terá três representantes no Campeonato Pan-Americano Cadete e Júnior de Wrestling 2021, modalidade também conhecida como luta olímpica. Os atletas garantiram vaga em seletiva nacional realizada pela Confederação Brasileira de Wrestling (CBW) neste sábado (1), no ginásio do Complexo Esportivo Bonitão, em Rio Bonito (RJ), município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RJ).

Classificaram-se apenas os campeões de cada categoria de peso, nas classes etárias cadete (15 a 17 anos) e júnior (18 a 20 anos), nos estilos livre (masculino e feminino) e greco-romano (só masculino). O Pan-Americano será realizado no mês de junho, no México.

Os classificados sul-mato-grossenses são irmãos e treinam juntos. Assíria Daniela Maurício da Silva, de 20 anos, assegurou a vaga na categoria júnior até 53 quilogramas (kg), no estilo livre feminino. Já pelo livre masculino, Paulo André Gonçalves da Silva, de 17 anos, foi campeão na categoria cadete até 65 kg e Pedro Samuel Gonçalves da Silva, de 19 anos, na júnior até 74 kg.

Todos os envolvidos na seletiva nacional neste sábado (1), atletas, treinadores e equipe de trabalho passaram por teste para a Covid-19 (RT-PCR) antes do torneio. A competição foi disputada em sistema de eliminatórias simples, isto é, sem repescagem e sem premiação ou presença de público para evitar aglomerações. Os atletas eliminados tiveram de deixar o ginásio e regressaram para o hotel reservado pela CBW. O evento também seguiu protocolos de biossegurança como uso de máscara e álcool em gel.