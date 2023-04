Três em cada cinco torcedores acham que organizadas atrapalham o futebol brasileiro

Para quase três em cada cinco torcedores brasileiros as organizadas mais atrapalham do que ajudam o futebol. E essa rejeição com certeza tem como ponto principal episódios como o que foi registrado nesta quarta-feira (12), em Belém, quando torcedores do Corinthians ficaram feridos após um ataque com explosivos.

No geral, 58% das pessoas que acompanham o futebol acham que as torcidas organizadas mais atrapalham. Os favoráveis a elas são 38% com 4% não sabendo ou não respondendo.

“O Maior Raio-X do Torcedor” mostra ainda que essa percepção negativa piora quanto mais velho é o entrevistado.

No grupo que tem entre 16 e 30 anos, as são bem avaliadas, pois 49% consideram que elas mais ajudam, com 45% achando que mais atrapalham e 5% não respondendo.

No outro extremo, quando se recorre ao torcedor com mais de 51 anos, 68% afirmam que elas mais atrapalham, com 27% achando que mais ajudam e 6% não respondendo.

Na faixa etária intermediária, entre 31 e 50 anos, os números são próximos, pois 63% consideram que as torcidas organizadas mais atrapalham e 34% que mais ajudam, com 3% não respondendo.

As organizadas não são mais consenso entre os torcedores. Os casos de violência, de briga e ofensas que vimos na história recente do futebol devem ter contribuído para isso. Espero que esse resultado ajude aos líderes de torcida a refletirem sobre o seu papel, já que dentro dos estádios e na área social elas tem grandes contribuições para a sociedade. Felipe Nunes, diretor da Quaest Consultoria e Pesquisa

Metodologia

A Pesquisa CNN/Itatiaia/Quaest fez 6.507 entrevistas com torcedores de 16 anos ou mais em 325 cidades brasileiras, no período entre 29 de março e 2 de abril de 2023. A margem de erro máxima é de 1,4 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiabilidade é de 95%.