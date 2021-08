Três homens acabaram presos com conteúdos de pornografia infantil durante os cumprimentos de mandados na quarta fase da operação Deep Caught, na Capital. Um dos presos, de 35 anos, foi encontrado no bairro Estrela do Sul, o outro foi encontrado em sua casa, no bairro Vila Progresso e também tem 25 anos, já o terceiro preso tem 29 anos e foi detido no bairro Arnaldo Estevão de Figueiredo. Foram cumpridos ao todo quatro mandados nesta quarta-feira (11), porem um dos alvos no bairro Monte Castelo não foi preso. Os policiais encontraram mais de 1 tera de pornografia infantil em seu computador. Para se ter ideia, o material de 1 terabyte corresponderia a mais de 30 celulares com 32GB de memória lotados só com o conteúdo ilegal. A operação procura, nas residências dos alvos, conteúdo armazenados envolvendo pornografia infantil.