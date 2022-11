A partir da próxima semana, segunda-feira (07), o Departamento de Agronegócio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA) abre o período de inscrições para pequenos produtores rurais de Três Lagoas se cadastrarem no Programa Mais Pecuária Brasil.

Com foco na inseminação artificial para melhoramento genético de bovinos, o Programa oferecerá gratuitamente todo o protocolo de inseminação, como hormônios, sêmen e materiais necessários, além do acompanhamento de veterinários da Conafer e Agronegócio.

Conforme a diretora de Agronegócio, Amanda Pivotto, o projeto iniciará com 100 protocolos, sendo que os técnicos da SEMEA irão cadastrar os produtores e analisar se os mesmos possuem as condições mínimas para participarem do programa. A estimativa é atender até 600 prenhezes por ano.

Entre os requisitos estão:

* Estrada em condições de acesso para veículos até a propriedade;

* Curral em condição de uso;

* Local para contenção adequada dos animais;

* Pasto com cerca que contenham os animais;

* Estar em dia com o Órgão de Defesa Sanitária estadual;

* O animal deve estar vermifugado;

* Apresentar no dia do início do protocolo escore de condição corporal (ECC) mínimo de 2,5 numa escala de 1 a 5;

* Apresentar no dia da inseminação artificial manutenção ou melhora no ECC;

O secretário da Pasta, Mauro De Grandi, reforça que “esta é a grande oportunidade que os criadores de pequenos rebanhos têm para melhorar a genética de seus animais, assim, aumentar de forma sustentável a produtividade e a competitividade da pecuária bovina de leite e de corte”, concluiu.

Para participar, o pequeno produtor pode procurar o Departamento de Agronegócio, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h e solicitar uma visita na propriedade. Além disso, a Equipe da SEMEA percorrerá os assentamentos e sítios da região de Três Lagoas para explicar sobre o Programa Mais Pecuária Brasil e realizar o cadastro.

SOBRE O PROGRAMA

O programa criado pela Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (CONAFER), foi desenvolvido em parceria com a líder mundial na tecnologia de inseminação artificial, a ALTA GENETICS. Por meio dele, milhares de pequenos produtores vão receber por 4 anos total assistência técnica para a inseminação dos seus rebanhos em todo o território nacional até a prenhez efetiva.