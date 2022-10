Os alunos da Escola Municipal General “Nelson Custódio de Oliveira” foram classificados e agora concorrem à etapa estadual da 12ª edição do Festival Estudantil Temático Teatral para o Trânsito “FETRAN”, que acontece na próxima segunda-feira (24) de forma online.

Promovido pelo DETRAN MS e Polícia Rodoviária Federal (PRF), o evento tem como objetivo dar espaço à criatividade e ao talento dos professores e estudantes das escolas do Estado por meio do teatro, promovendo a educação no trânsito em seus roteiros.

Este ano os alunos de 07 escolas de Três Lagoas mostraram todo o seu talento de se apresentando para os jurados do festival, foram avaliados tecnicamente, e os atores mirins da E.M. General Nelson Custódio de Oliveira passaram para a próxima etapa da competição e agora estão de dedos cruzados para serem os vencedores desta etapa.

O ESPETÁCULO

Os alunos estrelaram o espetáculo “Triálogo das cores” que conta a história de trânsito na visão de um semáforo. O escritor da peça, o professor Luiz Cláudio Ferreira, conta que durante o desenrolar da peça as cores do semáforo criam vida e começam a discutir as questões de trânsito, levantando a discussão do porquê os motoristas não cumprirem as normas, quando em meio à conversa um acidente acaba acontecendo, justamente pela imprudência dos condutores. Além de enfatizar a importância de seguir as leis de trânsito, durante o espetáculo os alunos ainda aproveitam para homenagear o atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que todos os dias ajuda a salvar vidas no trânsito.

HOMENAGEM

Na tarde desta sexta-feira (21) a Secretária Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), a direção e os professores da E.M. General Nelson Custódio de Oliveira realizaram uma homenagem simbólica aos alunos, parabenizando todo o esforço e empenho para conquistar uma vaga na fase final da competição e iniciaram uma torcida pelo resultado que será divulgado na próxima segunda-feira (24).