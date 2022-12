O prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, recebeu na manhã desta sexta-feira (16), duas placas de homenagem, sendo como Prefeito da Criança e incentivador da Equoterapia.

A entrega aconteceu no espaço de Eventos do Parque de Exposições, durante a abertura da Confraternização do projeto de Equoterapia, mantido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A homenagem foi proposta pelo presidente do Instituto de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental de Mato Grosso do Sul (IDSEAMS), Eurides Freitas, apoiador do projeto, juntamente com as equipes do Sindicato Rural de Três Lagoas, CavalArte Equoterapia e empresas.

Em sua fala, Eurides teceu agradecimentos ao prefeito pelos investimentos neste tipo de tratamento. “Em nome de todas as famílias assistidas, quero parabenizar e agradecer ao Guerreiro por esta sensibilidade com nossas crianças, que através desse tratamento têm apresentado uma melhora muito significativa de suas limitações. Esta homenagem representa a gratidão por investir na saúde de todos e em todos os aspectos. Hoje é um dia feliz e compartilhamos isso contigo”, discursou.

Por sua vez, Guerreiro pautou que o sucesso do projeto é resultado de um trabalho em conjunto.

“Divido com todos os parceiros, instituições e voluntários estes títulos, pois, nenhum trabalho que dá certo é feito sozinho. Agradeço aos nossos vereadores que aprovaram o repasse para a criação deste tratamento, à equipe do CavalArte Equoterapia pelo profissionalismo e atenção aos pacientes e às empresas que desenvolveram sua responsabilidade social na nossa Equoterapia. Me sinto realizado por ter tornado real este projeto, mas não totalmente porque temos um longo caminho a percorrer até garantir assistência a todos que necessitam. Obrigado a todos pela homenagem e reconhecimento”.

Em seguida, o prefeito, as crianças atendidas e todos os convidados receberam o Papai Noel e se deliciaram com bolos, sorvetes, pipoca e refrigerantes servidos.

Estiveram presentes também, a secretária de Saúde, Elaine Fúrio e equipe, o vereador Cassiano Maia, o presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, Kennides Martins e a vice-presidente, Stephanie Ferreira, representantes das empresas Casas Bahia e Lojas Gazin, entre outros.