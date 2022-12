A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA) divulgou o balanço anual referente às ações realizadas no ano de 2022.

CANALIZAÇÃO ENTRE AS LAGOAS

Dentre os diversos trabalhos desempenhados pelas equipes ambientais e técnicas neste ano, um dos principais destaques foi a canalização entre a 1ª e 2ª Lagoa. A tentativa de não deixar a Primeira Lagoa secar de vez deu certo. O canal criado a partir da popular “lagoa do meio” permitiu que o nível de água da menor lagoa voltasse a atingir a quantidade ideal e mantivesse sua existência.

ANIMAIS RAROS E EM EXTINÇÃO

Outra ação que teve repercussão nacional foi a pesquisa realizada no Parque Natural do Pombo. Com apoio da SEMEA, pesquisadores do Instituto Tatu Canastra conseguiram capturar imagens de animais raros e ameaçados de extinção. Entre eles estão o tatu-canastra, cachorro-vinagre, mutum-de-penacho, onça-parda entre outros.

Além disso, o Parque abriu as portas para pesquisadores, universidades e institutos poderem conhecer suas riquezas e trabalhar em seus estudos.

CAPACITAÇÃO DE PODADORES

Em setembro, a Secretaria inovou e realizou a primeira capacitação para podadores de árvores de Três Lagoas. A proposta teve o objetivo de explanar a forma ideal de poda, a retirada de galhadas e aprimorar o trabalho desses profissionais.

Foram 47 inscritos que receberam certificado, carteirinha de podador e tiveram seus nomes listados no site da Prefeitura de Três Lagoas, dando maior credibilidade ao trabalho.

MENOS LIXO, MAIS RECICLAGEM

A Gincana Reciclável e a Semana do Lixo Zero foram duas importantes ações de conscientização. A Gincana foi realizada com as crianças e adolescentes dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), em que cada grupo deveria arrecadar o máximo de materiais recicláveis.

A Semana do Lixo Zero contou com várias ações de retiradas de lixo descartado irregularmente em diversos pontos da Cidade, contando também com o apoio de grupos, empresas e voluntários. O montante coletado entre a Gincana Reciclável e a Semana do Lixo Zero foi de 13.624 quilos de resíduos.

FUTURO DAS LAGOAS

Em novembro, a SEMEA realizou a Audiência Pública sobre os resultados dos Estudos de Concepção e Uso Futuro da região das Primeira e Segunda Lagoas. O estudo feito em parceria com a empresa Houer Engenharia destacou a futura criação de um parque urbano ao redor das lagoas com áreas esportivas, de convivência, abertura de ruas, de forma a preservar a flora e fauna local, tornando mais um parque de convívio com a natureza.

Os futuros projetos tiveram apoio da maioria dos moradores daquela região, incluindo alguns que serão impactados por estas medidas.

OUTROS SERVIÇOS

Ecoponto Pneus – Foram feitos 29 carregamentos, representando 696 toneladas de pneus, destes, 1.173 foram doados mediante protocolo requerido na SEMEA.

Aterro Sanitário Municipal – Foram destinadas 110 toneladas de resíduos ao aterro sanitário municipal. Gerenciado pela empresa terceirizada Financial Construtora Industrial Ltda, são atendidos 15 setores de coleta, sendo 13 em área urbana, 1 no Distrito Industrial e 1 que engloba os Distrito de Arapuá e Garcias e ranchos.

Cooperativa de Reciclagem Arara Azul – Foram coletadas 684,87 toneladas de materiais recicláveis pela coleta seletiva municipal.

Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde – Foram coletados 523.220,99 kg de resíduos. Eles receberam tratamento adequado e são dispostos em aterro específico para esse tipo de resíduo.

Arborização – Durante o ano de 2022, a SEMEA realizou o plantio de 846 mudas de árvores em prédios públicos municipais, praças, campos de futebol e 67 em residências particulares em que os moradores solicitaram através do projeto “Adote Uma Árvore”.

Viveiro Municipal – atendeu 3.042 pessoas, representando um total de 16.612 mudas doadas. Entre as mudas doadas há espécies nativas, exóticas, ornamentais e frutíferas. No mesmo período foram doadas 1.778 mudas para instituições, escolas e projetos públicos.

Como parte do programa de urbanização e paisagismo urbano, o Viveiro foi responsável pela produção de 34.563 mudas, no período entre abril e outubro de 2021.

Licenciamento Ambiental – Foram feitos: 14 comunicados de atividades, 51 licenças simplificadas, 07 autorizações ambiental, 03 licenças prévias, 14 licenças de instalação e 124 certidões de isenção.

Denúncias recebidas – 258 sobre Maus tratos de animais, 109 queimadas, 70 remoções de árvore sem autorização e poda radical, 57 empreendimentos irregulares, 64 descartes irregulares de resíduos, 26 poluições sonora e 10 esgoto.

Autos de Infração e Multas Emitidos – Queimadas: 50; Remoção de árvore sem autorização e poda radical: 51; Empreendimento irregular: 46; Descarte irregular de resíduos: 11; Maus tratos de animais: 04; Outros: 10. Total de 172 autos de infração de multas emitidos.