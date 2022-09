Os Auxiliares de escola que atuam nas unidades da Rede Municipal de Ensino (REME) iniciaram nesta quarta-feira (14) um ciclo de formação voltado para a orientação dos profissionais em relação aos cuidados com a limpeza e organização das escolas, segurança ao realizar as atividades, além da importância do uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) durante a realização do trabalho.

Este foi o primeiro encontro, que reuniu, em 2 períodos, 210 profissionais que receberam informações sobre a importância do trabalho desenvolvido por estes servidores para o fluxo de atendimento e funcionamento das escolas e desenvolvimento das crianças.

Durante o encontro os Auxiliares de escola receberam orientações a respeito da utilização dos materiais fornecidos, para que dessa forma seja realizado da forma mais eficiente possível, evitando os desperdícios, tornando o trabalho mais efetivo e eficiente. A palestra foi ministrada no galpão da NOB, teve duração de 4 horas e foi realizada pela Micks Consultoria e Treinamento em Gestão Empresarial – ME.