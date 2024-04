Três Lagoas avançou para a próxima fase da Copa Assomasul

Três Lagoas sediou no domingo, 7 de abril, a etapa da Copa Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL) de Futebol de Campo. A equipe três-lagoense terminou a fase classificatória em 3º lugar e carimbou a vaga para a próxima etapa. Além de Três Lagoas, os times de Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Bataguassu integraram o grupo que brigou pelas três vagas.

A classificação foi garantida graças ao atacante de Três Lagoas, Marquinhos, que marcou todos os gols do time: na vitória contra Bataguassu por 2 a 1 e também na derrota diante de Ribas do Pardo por 3 a 1. Os times de Ribas do Rio Pardo e Selvíria, que terminaram em 1º e 2º lugar respectivamente, ficaram com as outras duas vagas da etapa de Três Lagoas.

As próximas rodadas prometem mais emoção, com jogos marcados para 13 de abril, em Camapuã e no dia 14 em Alcinópolis.