Os moradores do bairro Nova Ipanema e região terão lazer garantido com atividades esportivas, culturais e apresentações artísticas neste sábado (21). A partir das 16h, acontece a primeira edição de 2023 do Projeto “Vida na Praça” no bairro, que chega proporcionando animação e bom aproveitamento do local para toda a família.

Realizado pelas Secretarias Municipais de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL), Desenvolvimento Econômico (SEDECT) e Diretoria de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura (SEMEC), o “Vida na Praça” tem o objetivo de levar os projetos culturais, incentivo às competições esportivas e abrir espaço para artistas locais, valorizando a utilização das praças recém-inauguradas na Cidade.

O projeto também fortalece a gastronomia e o artesanato três-lagoense, com praça de alimentação, barracas de exposição e vendas de diversas peças produzidas por nossos artesãos. Nesta edição, a animação fica por conta do grupo de pagode “Meu Pagode é Massa”.