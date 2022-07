Os interessados passarão por 3 etapas:

1ª etapa – ESTUDANTES da Rede Pública Municipal e Estadual deverão solicitar o Formulário do Passe Escolar nos locais: Rede Municipal na SEMEC/Núcleo de Transporte Escolar / Rede Estadual no Centro de Referência Educacional (CRE 12).

2ª etapa – Apresentar o comprovante de matrícula e de frequência (atestado escolar) adquirido na Unidade de Ensino; comprovação de distância mínima de 2000 metros entre a residência do aluno e a unidade escolar; cópia do RG ou Certidão de Nascimento do estudante; cópia do RG do responsável; cópia do comprovante de residência em nome do responsável emitido em período menor que 90 dias e a devolução do cartão do passe escolar para os que já são cadastrados.

3ª etapa – O Núcleo do Transporte Escolar fará a análise da documentação e a comprovação de distância de 2.000 metros entre a residência do estudante e a Unidade Escolar.

SERVIÇO

A SEMEC está localizada à Rua Alexandre Costa, n°130. Centro. Telefone (67) 3929-9878. Já o Centro de Referência Educacional (CRE/12) está localizado na Avenida Antônio Trajano, n° 340-5362. Centro. Telefone (67) 3919-2600.