A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgou o Boletim Epidemiológico COVID-19 desta sexta-feira (07).

Mais 15 casos foram confirmados como positivos, 08 homens de 20 a 59 anos e 07 mulheres de 32 a 76 anos. Um homem de 32 anos está em isolamento hospitalar, todos os outros estão em isolamento domiciliar. Entre eles, 06 tiveram contato com casos positivos, 04 não possuem vínculo com outros casos e 05 ainda estão em investigação quanto ao contato com alguém confirmado para a doença.

Um número expressivo de pessoas finalizou a quarentena e não apresenta mais sintomas da COVID-19 em Três Lagoas. Apenas hoje, 27 pessoas evoluíram para o status de recuperados.

No hospital estão 13 pessoas, 04 confirmados em UTI pública, 01 em UTI privada e 02 em enfermaria pública. Entre os suspeitos, 05 estão em enfermaria pública e 01 em UTI privada.

Portanto, Três lagoas chegou a 6720 notificações, destes, 764 foram confirmados, 5720 deram negativo e 234 estão em investigação. Outros 517 já se recuperaram da doença, 18 foram a óbito e 02 foram excluídos, então, o número de casos ativos subiu para 229.