TRÊS LAGOAS: Defesa Civil encerra Campanha do Agasalho com distribuição de peças no Distrito de Arapuá

Na tarde desta quarta-feira (26), a equipe da Defesa Civil da Prefeitura de Três Lagoas realizou a entrega de diversas roupas de frio e cobertores para os moradores do Distrito de Arapuá.

Estes itens foram arrecadados durante a Campanha do Agasalho iniciada dia 20 de junho. A sede da Defesa Civil foi ponto de coleta e entrega desses itens durante toda a campanha e para fechar com chave de ouro, ficou definido o Arapuá como local de destino do encerramento da ação.

A distribuição foi feita no campo de futebol do Distrito, com a presença de mães e crianças do projeto de futebol local. O chefe da DC, João Luiz da Silva, agradeceu às crianças pela recepção e, especialmente, às pessoas que colaboraram com as doações para a campanha.