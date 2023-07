TRÊS LAGOAS: Defesa Civil reforçará Campanha do Agasalho durante todo inverno

A Campanha do Agasalho promovida pela Defesa Civil da Prefeitura de Três Lagoas continua ativa e já entregou dezenas de peças arrecadadas.

Durante todo o inverno, a caixa de arrecadação ficará à disposição da população, tanto aos que podem colaborar doando algum agasalho ou cobertor em bom estado, tanto para quem estiver precisando.

Segundo o chefe da Defesa Civil, João Luiz da Silva, as doações têm sido constantes e a entrega também. “A caixa não está cheia porque não estamos acumulando as peças e nem está vazia porque sempre tem alguém solidário à campanha. Os itens doados estão disponíveis na nossa sede para quem estiver precisando”, disse.

O cidadão que quiser contribuir com a campanha pode levar qualquer agasalho ou cobertor em bom estado até a sede da Defesa Civil, localizada na Avenida Rosário Congro, em frente ao banheiro público da Praça Ramez Tebet.