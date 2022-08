É comum que grande parte das pessoas associem a gestação, parto e puerpério com ações direcionadas às mulheres, que inclui uma gama de exames que a gestante precisa fazer para garantir a sua saúde e a do bebê. No entanto, o Ministério da Saúde criou uma iniciativa chamada de Pré-Natal do Pai/Parceiro, que o homem também realiza durante a gestação da sua parceira.

O objetivo da ação é garantir que a população masculina cuide mais da sua saúde no geral e já prevenir doenças que podem ser passadas do homem para a mulher e, consequentemente, para o feto durante a gravidez.

De acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES), do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) referente ao primeiro semestre de 2022, Três Lagoas é segunda cidade de Mato Grosso do Sul que mais realiza este tipo atendimento e o Estado é o terceiro do Brasil no ranking do Pré-Natal do Pai/Parceiro.

A secretária municipal de Saúde, Elaine Furio, informou que o Pré-Natal do Parceiro se propõe a ser uma das principais “portas de entrada” aos serviços ofertados pela Atenção Básica em saúde, ao enfatizar ações orientadas à prevenção, à promoção, ao autocuidado e à adoção de estilos de vida mais saudáveis.”

A Diretora da Saúde Coletiva da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Andréia Lima, explica que essa ação é uma ferramenta inovadora que busca contextualizar a importância do envolvimento consciente e ativo dos homens, sejam eles adolescentes, jovens, adultos ou idosos, em todas as ações voltadas ao planejamento reprodutivo. “É uma ferramenta que contribui também para ampliação e a melhoria do acesso e acolhimento desta população aos serviços de saúde, com foco na Saúde Básica”, ressaltou.

COMO FUNCIONA

A ideia geral da iniciativa é que o homem acompanhe a parceira nas consultas de pré-natal, então após a confirmação da gravidez, em consulta médica ou de enfermagem, se dá início à participação do pai/parceiro nas rotinas de acompanhamento da gestante. Assim, é ofertado, na primeira consulta do pai/parceiro, os exames sugeridos pelo programa do Ministério da Saúde que são:

Testes rápido para ISTs e aconselhamento

Atualização do cartão de Vacinação

Consulta odontológica

Consulta médica

Consulta de Enfermagem

Consulta de retorno

Participação de grupos educativos

Exames laboratoriais

Orientações