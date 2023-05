Três Lagoas é vice-campeã de voleibol da Copa dos Campeões e 5 atletas poderão compor equipe para a fase nacional

A edição 2023 da Copa dos Campeões de Mato Grosso do Sul – 15 a 17 anos – foi finalizada no último sábado (20), em Corumbá. A competição definiu as equipes que irão representar o Estado nos Jogos Escolares Brasileiros deste ano e, de Três Lagoas, 5 jogadores de voleibol masculino podem compor o time oficial sul-mato-grossense deste ano.

O time da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL) foi destaque desde o início e chegou na fase final contra a forte equipe de Campo Grande. Por 3 sets a 2, os atletas da Capital foram os campeões da Copa, ficando Três Lagoas com a medalha de prata.

A comissão técnica elencou 20 atletas para o treinamento intensivo que vai selecionar os melhores para compor o time que sobe para a fase nacional, a ser realizada em novembro, em Ribeirão Preto SP.

São eles: Endrik Augusto, Luciano Oliveira (já definidos para a seleção estadual), José Paulo dos Santos, Yuri Henrique e Lucas Carvalho.

No basquetebol feminino, nossas meninas conquistaram a 4ª colocação na competição. Na modalidade o ranking foi: 1º lugar – Paranaíba; 2º lugar – Rio Brilhante e 3º lugar – Dourados.

O secretário de Esporte, Rialino Medeiros, expressou seu orgulho pelos competidores, dizendo que “se temos bons atletas e professores, temos a missão de dar apoio e suporte para que nossos representantes do esporte possam fazer o melhor para levar o nome de Três Lagoas pelo Brasil afora. Esta é a bandeira da Gestão Angelo Guerreiro, trabalhar pela nossa população.”