O prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, fará a inauguração da segunda etapa da construção da Feira Central Turística que se trata da área do estacionamento que tem 245 vagas para carro e 60 vagas para bicicleta e 49 para motos. O ato solene será nesta sexta-feira (17) às 17h.

Além da inauguração do estacionamento, que conta com investimento de mais de R$ 2.3 milhões, o ato marcará o início do funcionamento da Feira às sextas-feiras, porém, nesse primeiro dia, apenas com praça de alimentação.