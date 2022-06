Com a presença do Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, o Prefeito Angelo Guerreiro, juntamente com os Secretários Municipais e vereadores de Três Lagoas, participaram na manhã desta quinta-feira (23) da cerimônia de inauguração da primeira etapa do Hospital Regional da Costa Leste “Magid Thomé”.

O Hospital é considerado o mais moderno de Mato Grosso do Sul, e será inaugurado em etapas, sendo que a primeira a entrar em operação será a ala de pediatria, com atendimento de clínicos e pronto atendimento pediátrico, todos custeados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante a cerimônia, Magid Thomé Filho falou sobre a emoção de ter o seu pai homenageado. Ele disse que Magid Thomé foi um homem muito humilde e trabalhador, que sempre acreditou e trabalhou por Três Lagoas.

O Prefeito Angelo Guerreiro disse que este momento é de muita felicidade, não só para Três Lagoas, mas para todos os municípios do bolsão leste de Mato Grosso do Sul que vão a unidade como referência para atendimento das demandas em saúde. “Foi um processo trabalhoso da construção até o Hospital se tornar realidade, mas a gestão conseguiu contornar todas as adversidades e hoje entrega essa obra emblemática para a população”, disse.

O governador, Reinaldo Azambuja, lembrou que a saúde sempre foi uma das prioridades e pilares de sua gestão e que a missão do Hospital é atender as pessoas com qualidade e humanidade, trazendo mais acesso à saúde, principalmente, para as pessoas que dependem exclusivamente da rede SUS.

OBRAS NA REGIÃO DO HOSPITAL

Guerreiro aproveitou a oportunidade para anunciar que obras de pavimentação e drenagem nos bairros Oiti e Acácias estão em processo de licitação e quando prontos vão facilitar o acesso ao Hospital Regional.