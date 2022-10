A Prefeitura de Três Lagoas, por meio Setor de Vigilância Epidemiológica (VIGEP) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que foram notificados na quinta-feira (29) 03 novos casos suspeitos da Varíola Monkeypox em Três Lagoas. Por conta dos frequentes casos notificados e atualizações referente à doença, a Prefeitura por meio da SMS passa a divulgar os dados semanalmente. Desse modo, Três Lagoas registra, até o momento, 26 casos notificados, sendo: 1 exportado para Município/Estado, 7 descartados, 4 positivos e 15 aguardando resultado de exames – alguns são realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN) do Estado de Mato Grosso do Sul e outros pela FIOCRUZ, no Rio de Janeiro.