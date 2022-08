Mais 02 novos casos suspeitos da Varíola Monkeypox foram notificados em Três Lagoas nesta semana. Com essas notificações, o Município contabiliza agora 05 casos em investigação pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da Vigilância Epidemiológica (VIGEP).

As novas ocorrências envolvem uma mulher com idade entre 20 e 29 anos e uma homem com idade entre 40 e 49 anos, que não tem nenhuma relação entre si. Ambos não possuem histórico de viagem recentemente e não tiveram contato com pessoas suspeitas ou positivas para a doença.

A VIGEP informa que os dois casos estão clinicamente bem e em isolamento domiciliar.

A SMS realizou coleta de amostras que serão encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública em Campo Grande que serão analisadas no intuito de confirmar ou descartar a doença.