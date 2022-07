Dando continuidade às obras de drenagem e pavimentação asfáltica que estão transformando o visual de Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) iniciou nesta semana os trabalhos nos bairros Oiti e Acácias.

A obra foi dividida em 3 etapas, sendo que a primeira vai contemplar 14 quarteirões de pavimentação e drenagem e os outros 2 projetos estão em fase de licitação e além do pavimento vão contar com as obras de drenagem.

A drenagem e pavimentação da região é um pedido antigo dos moradores, que agora serão contemplados com as melhorias. A administração municipal pede a atenção dos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que passam pela região pois no local tem maquinários trabalhando na pista.