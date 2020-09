A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgou o Boletim Epidemiológico COVID-19 desta quarta-feira (02). Mais 28 casos foram confirmados como positivos hoje. Outras 52 pessoas finalizaram a quarentena, não apresentam sintomas e foram consideradas recuperadas da doença.

O óbito suspeito de uma mulher de 70 anos recebeu o resultado negativo nos exames, sendo descartado no Boletim de hoje. Portanto, atualmente existem 02 óbitos em investigação pela Secretaria Municipal de Saúde.

No hospital estão 25 pessoas, 04 confirmados em UTI pública, 07 em UTI privada, 03 em enfermaria pública e 01 em enfermaria privada. Entre os suspeitos, 06 estão em enfermaria pública, 03 em UTI pública e 01 em enfermaria privada. Entre os casos que estão em isolamento hospitalar, 05 são de outras cidades e não entram no Boletim de Três Lagoas como positivos, mas constam no número de leitos ocupados.

Portanto, Três lagoas chegou a 10398 notificações, destes, 1343 foram confirmados e 9054 deram negativo. Entre os positivos, 1013 já se recuperaram da doença e 22 foram a óbito, então o número de casos caiu subiu para 308.