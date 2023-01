Não é de hoje que a Prefeitura de Três Lagoas vem desmentindo fake News e possíveis golpes espalhados pelas redes sociais. E, desta vez, alerta sobre publicações como oferta de vagas de emprego, abertura de concursos públicos e cursos profissionalizantes, que tem sido muito comum e sempre utilizando a logomarca da Prefeitura ou o brasão do município na tentativa de dar credibilidade ao post e o internauta correr o risco de ser prejudicado com o golpe.

Novamente, a Administração Municipal comunica que qualquer oferta de vagas de cursos, lançamento de concursos e qualquer outra ação serão sempre publicadas no Portal Oficial do Município (www.treslagoas.ms.gov.br) e nas redes sociais oficiais da Prefeitura (Instagram: @NossaTresLagoas | Facebook: @PrefeituraTL), sendo também divulgadas nos principais meios de comunicação do Município e região (rádios, sites, jornais impressos e TV).

Muitas vezes, ao clicar nessas publicações, o cidadão é direcionado a sites não confiáveis e corre o risco de ter seus dados pessoais e informações de senhas hackeadas e violadas.