A Prefeitura Municipal de Três Lagoas, na pessoa do prefeito Angelo Guerreiro decretou Luto Oficial no Município de Três Lagoas, por 03 (três) dias consecutivos, a partir do dia 02 de dezembro de 2022, pelo falecimento da Professora Laura Matilde Mardini de Cáceres.

Laura nasceu no dia 17 de abril de 1967, em Três Lagoas/MS. Cursou o Normal Médio e a Graduação em Pedagogia. Filha de Diva Mardini de Cáceres, Laura, desde sua adolescência acompanhava a mãe que trabalhava na Escola Municipal Prof.ª Maria Eulália Vieira, onde Laura trabalhou por 38 anos até seu falecimento, que deixou a todos consternados, na noite dessa quinta-feira.

Laura faz parte da história da Escola Prof.ª Maria Eulália Vieira onde foi professora e exerceu a função de gestora (diretora e diretora- adjunta) por mais de 13 anos.

A Prefeitura de Três Lagoas agradece a contribuição da competente e valorosa servidora e se solidariza com familiares e amigos nesse momento de extrema dor e em memória.