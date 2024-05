TRÊS LAGOAS: Prefeitura entrega academia e nova van adaptada para APAE.

Na manhã de hoje, 03 de maio, a Prefeitura de Três Lagoas, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), realizou a inauguração da academia e a entrega da van adaptada para os alunos da associação. A ação busca promover mais acessibilidade e inclusão para os alunos das associações.

A inauguração da academia foi conduzida pelo diretor da APAE, Nelson Torres, destacando sua importância no desenvolvimento físico e mental dos alunos. Já a entrega da van adaptada foi marcada pelas palavras da Secretária Municipal de Saúde, Elaine Fúrio, que destacou a doação como mais uma conquista que proporcionará maior qualidade e conforto aos cadeirantes que se deslocam diariamente pela área urbana e rural.

O evento contou com a presença dos alunos, seus pais, colaboradores, o diretor da APAE, secretários municipais, vereadores e o Prefeito Angelo Guerreiro, demonstrando comprometimento com a comunidade e a importância da inclusão e acessibilidade. Essas iniciativas melhoram a qualidade de vida dos alunos da APAE e também fortalecem as ações solidárias feitas para o município.