A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas (SEGOV), realizou a cerimônia de entrega das certidões de Regularização Fundiária dos bairros JK, Jardim Alvorada e Santo André.

A SEGOV, através da Diretoria de Planejamento, trabalhou no processo de regularização fundiária dos conjuntos habitacionais, cujas áreas ou investimentos foram oriundos de parcerias com a esfera estadual, conforme previsto no Plano Local de Habitação e Interesse Social.

Na ocasião, foram entregues as matrículas para 106 famílias dos bairros contemplados nesta etapa. Francisca Zuila Feitosa, que mora há mais de 48 anos na mesma casa no bairro Jardim Alvorada foi uma das beneficiárias a receber seu título e quem abriu a cerimônia de entrega para os demais.

De acordo com o Prefeito Angelo Guerreiro, esta é mais uma importante etapa do processo de Regularização Fundiária, que vem sendo desenvolvido com muita responsabilidade e compromisso pela SEGOV com o objetivo é trazer mais segurança e melhorar a vida da população três-lagoense.

A Diretora de Planejamento, Juliana Peteck, disse que este é um projeto que demanda planejamento e comprometimento. Ela agradeceu a todos os envolvidos no processo e às famílias pela confiança.