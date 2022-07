Após aprovação da Câmara Municipal, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciências e Tecnologia (SEDECT), firmou termo de contribuição para Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Regional Da Costa Leste/MS (ABRASEL), com auxílio financeiro para realização do Motoshow 2022.

O termo de contribuição, Lei nº. 3.910/2022, com valor de repasse de R $130 mil reais, que tem como objetivo fomentar o turismo, foi publicado nesta segunda-feira (18), no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL), edição nº 3135/2022.

A Abrasel, responsável pela organização do evento, deverá prestar contas dos recursos recebidos, conforme estabelecido no Termo de Contribuição.

MOTOSHOW 2022

O Motoshow está de volta, considerado uma das maiores festas três-lagoense, que gera grande movimentação econômica, o evento acontecerá dos dias 12 a 14 de agosto no centro de múltiplos eventos Arenamix, com entrada franca.

Neste ano a Abrasel é responsável pela organização da festa e promete além de shows musicais com muito rock, uma praça de alimentação com extenso festival gastronômico.

Entre os principais shows estão a dupla sertaneja Bruninho e Davi, e muito rock com Calibrados, Muchileiros, Franz, Psycho Quenn, Stone Crow, Tritono, MD6, Seu Feijão , Admilsons, Mãe Joana, Filhos de Gaia, Capivaras Voadoras e High Voltage.