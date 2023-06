Três Lagoas recebe curso de formação continuada para lideranças comunitárias a partir desta terça-feira

A Subsecretaria de Assuntos Comunitários, pasta vinculada à Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), vai a Três Lagoas nesta semana para fortalecer lideranças comunitárias e levar cidadania.

De terça-feira (27) até sábado (1º), a programação inclui curso de formação continuada de lideranças comunitárias para subsidiar movimentos sociais e sociedade civil organizada a entenderem melhor o papel do líder social.

As palestras vão trabalhar desde a legislação até a forma de enxergar os problemas sociais de forma construtiva, buscando alternativas através do diálogo e do respeito aos direitos humanos e a cidadania.

“O curso de formação de líderes comunitários foi pensado para ser efetivamente prático, tendo como principal objetivo orientar os líderes, especialmente aqueles que têm, ou que desejam ter experiência com comunidades”, explica o subsecretário de Estado de Assuntos Comunitários, Jairo Luiz da Silva.

Programação:

27/06 – Terça-feira

19h – Abertura com a palestra “Os novos desafios para os movimentos comunitários”, palestrante: Jairo Luiz da Silva.

Local: Câmara Municipal de Três Lagoas – Rua Sunão Miura, 71 – Santos Dumont – Três Lagoas.

28/06 – Quarta-feira

18h30 – Palestra: “Regularização das entidades sob a perspectiva de gestão sustentável das entidades comunitárias”, com Reinaldo Pereira dos Santos – diretor de Finanças e Controle da Prefeitura Municipal de Três Lagoas.

20h – Palestra: “Introdução ao aprendizado de Educação Previdenciária”, com a representante do INSS, Lana Amaral Nunes Goulart.

Local: Centro Cultural Irene Marques Alexandria – Rua Alexandre Costa, 130 – Centro.

29/06 – Quinta-feira

18h30 – Palestra: “Noções básicas de Economia Criativa”, com Décio Coutinho – superintendente de Economia Criativa de Mato Grosso do Sul.

20h – Palestra “Políticas públicas e luta antidiscriminação racial”, com Vânia Lucia Duarte – subsecretária de Políticas Públicas da Igualdade Racial de Mato Grosso do Sul.

Local: Centro Cultural Irene Marques Alexandria – Rua Alexandre Costa, 130 – Centro.

30/06 – Sexta-feira

18h30 – Palestra “Estratégia de Marketing para atuação das entidades comunitárias – uso das novas tecnologias e novas mídias, com Melissa Henrique de Souza.

19h15 – Palestra “O uso e monitoramento das redes sociais em órgãos públicos: os caminhos e as consequências da desinformação com o uso abusivo das redes sociais e estratégia de posicionamento na atual comunicação”, com Luisa Mas Cardoso Franco Oliveira.

20h – Palestra “A experiência dos conselhos comunitários de Segurança Pública no Mato Grosso do Sul” – Carlos de Santana Carneiro, coronel da Polícia Militar.

21h – Palestra “Serviços que a 10ª Regional da Defensoria Pública – Três Lagoas oferece à comunidade”, Bruno Henrique Gobbo Gutierrez – coordenador da 10ª Regional da Defensoria Pública Três Lagoas e Defensor Público da Infância e Juventude.

Local: Centro Cultural Irene Marques Alexandria – Rua Alexandre Costa, 130 – Centro.

1º/07 – Sábado

Perifeirarte – Gastronomia, música, artesanato e apresentações artísticas

8h30 – Feira Central de Três Lagoas – Avenida Rosário Congro.