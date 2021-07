Assim como em anos anteriores, Três Lagoas recebeu do Instituto Butantan a doação de 30 mil doses de vacinas contra a Influenza A – H1N1 que já foram buscadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e serão disponibilizadas nas Unidades de Saúde para imunização da população em geral. Como ocorre todos os anos, o Butantan, ao fim da Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza A, disponibiliza aos municípios cadastrados o saldo restante das doses e, desse modo, a SMS da Prefeitura de TL demonstrou interesse em receber, mais uma vez, essa doação e conseguiu um total de 30 mil doses que farão complemento às já enviadas pelo Ministério da Saúde.

Segundo a coordenadora da Central de Imunização, Humberta Azambuja, assim como já estava ocorrendo, a vacinação seguirá aberta para toda a população que pode se imunizar em qualquer Unidade de Saúde. “Importante destacar que as pessoas observem que, após tomar a vacina contra H1N1, devem esperar 15 dias para tomar a vacina da Covid e, vice versa, ou seja, se tomar a vacina Covid, deve esperar o mesmo período para tomar a vacina contra a Influenza”, ressaltou.

Conforme dados da Central de Imunização, no ano passado, graças a essa doação do Instituto, foi possível imunizar mais de 80 mil três-lagoenses contra a Influenza A – H1N1. “Essa vacinação é tão importante quanto a da Covid-19, afinal, também é um vírus e pode trazer consequências graves caso uma pessoa não imunizada venha a se contaminar”, enfatizou Humberta. Além da vacinação nas Unidades de Saúde, a SMS está estudando se será necessário a abertura de mais um “Dia D” para imunização em massa no formato drive-thru em pontos estratégicos da cidade, assim como ocorreu há poucas semanas na Central de Imunização, o Shopping Três Lagoas e o Parque de Exposições.