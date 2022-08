Nos dias 02 e 03 de setembro (sexta-feira e sábado) a Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul (ACLAMS) em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) promovem a Feira de Orquídea, Rosa do Deserto e Artesanato.

O evento é realizado também em parceria com o Orquidário Santa Ana, da cidade de Mirandópolis SP e acontecerá das 09h às 17h, dentro e em frente à sede da Casa do Artesão.

Quem passar pela orla da Lagoa Maior poderá adquirir desde mudas pequenas a plantas já adultas e tudo para o cultivo de orquídeas, como substratos, adubos nacionais e importados, além de crochê, macramê, costura criativa, doces caseiros entre outros itens.

SERVIÇO

Feira de Orquídea, Rosa do Deserto e Artesanato

Data: 02 e 03 de setembro (sexta-feira e sábado)

Horário: Das 09h às 17h

Endereço: Av. Aldair Rosa de Oliveira Rosa, nº 470 – localizada na orla da lagoa, ao lado do Shopping Popular.

Informações: (67) 3929-1579