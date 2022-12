Três Lagoas registrou, após 11 dias, um novo óbito por Covid-19 segundo informou o setor de Vigilância Epidemiológica (VIGEP) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), registrado na segunda-feira (26).

O óbito de número 554 trata-se de uma criança de 2 anos sem comorbidades, brasileira que residia no exterior, onde familiares da mesma já apresentavam sintomas sugestivos de Covid-19 quando chegaram ao Brasil.

As ocorrências de Covid-19 têm aumentado no Município, em novembro foram notificados 895 novos casos, desses, 622 foram nos últimos 15 dias, alertando que o volume de registros já está alto e em tendência de aumento.

A SMS ressalta, que além da alta dos números, há a possibilidade de subnotificações, que se trata de pessoas gripadas que não fazem teste ou aquelas que fazem autoteste, ambas situações não estão nos dados apresentados.

Outro fator preocupante é a volta das internações em decorrência da doença. Hoje são três pacientes internados suspeitos de Covid-19 em enfermarias; dois suspeitos e um positivo em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI).

De acordo com a SMS, é necessário alertar quanto à importância do uso de máscaras, mesmo entre pessoas de menor risco, pois elas podem transmitir o vírus a quem é mais debilitado, que sofre mais com a doença; importante, também, completar o esquema vacinal (pelo menos 3 doses, para adolescentes e adultos, e duas para crianças a partir dos 3 anos), a imunização é a principal forma de controlar a transmissibilidade e a ocorrência de casos graves.