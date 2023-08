TRES LAGOAS: Secretário de Desenvolvimento da Prefeitura participa da inauguração de terminal portuário em Santos

Representando o prefeito Angelo Guerreiro, o chefe de gabinete e secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT), José Aparecido de Moraes, participou da inauguração do novo terminal para exportação de celulose da empresa Eldorado Brasil Celulose na segunda-feira (31 de julho), no Porto da cidade de Santos – SP.



Juntamente com o Governador Eduardo Riedel; Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França; o Secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação/MS, Jaime Verruck, Moraes conheceu o novo terminal que terá capacidade de expedição de 3 milhões de toneladas de celulose por ano, para melhor escoamento da produção da unidade fabril de Três Lagoas.



“Estou honrado em partilhar este momento de avanço da Eldorado Brasil, que reflete positivamente na cadeia produtiva da celulose e, consequentemente, no desenvolvimento de Três Lagoas e nas cidades onde a empresa atua”, declarou.