Com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal em Três Lagoas, a Secretária Municipal de Saúde (SMS) está realizando a co-administração das vacinas covid-19 e dos demais imunizantes do calendário vacinal. De acordo com a Secretária de Saúde, Elaine Furio, o município está seguindo a nota técnica Nº 1203/2021, publicada pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o documento “O Ministério da Saúde opta por, neste momento, atualizar as recomendações referentes a co-administração das vacinas covid-19 com as demais vacinas em uso no país para não mais exigir o intervalo mínimo entre cada imunizante”. “Desta forma, as vacinas covid-19 poderão ser administradas de maneira simultânea com as demais vacinas ou em qualquer intervalo”, continua a nota, que diz ter sido levado em consideração a “necessidade de ampliação das coberturas vacinais”.

As vacinas estão disponíveis nas Unidades de Saúde da Família (USFs) de todos os bairros das 8h às 16h30 e nas Unidades de Saúde na Hora, das 8h às 18h. São USF Saúde na Hora: Santo André, Atenas, Santa Rita, Vila Haro, Paranapungá, Jardim Maristela, Vila Piloto, Interlagos, Vila Nova e São Carlos.