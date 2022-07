Dando continuidade às obras de recapeamento no bairro Vila Nova, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), por meio do Departamento de Serviços Públicos (DSP), iniciou nesta semana o recapeamento da Rua Eurídice Chagas Cruz, uma obra que vai trazer melhorias para os moradores da região.

De acordo com o secretário da pasta, Osmar Dias, o recapeamento acontece nos trechos entre as ruas Antoniel Cardoso e a rua José Sabino da Costa. Esta é a segunda etapa do projeto que vai recapear e pavimentar todo o bairro Vila Nova. Osmar disse que o planejamento é que na próxima semana outros 7 quarteirões do bairro também sejam pavimentados.

A administração pede a atenção da população que passar pela região, pois os maquinários estão na pista realizando o serviço.